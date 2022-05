Incidente frontale tra auto: tre feriti, grave un bambino di 3 anni

Incidente frontale a Guidonia. Tre i feriti, con un bimbo di 3 anni in condizioni gravi trasportato d'urgenza in ospedale. Lo scontro nel primo pomeriggio di sabato sulla via Maremmana Inferiore.

L'intervento dei vigili del fuoco di Tivoli intorno alle 14:50 del 28 maggio. Uno scontro violento fra una Ford Fiesta ed una Volkswagen Golf dove sono rimaste ferite tre persone. Quello più grave è risultato essere un bambino di tre anni, prontamente estratto dall’abitacolo della vettura su cui viaggiava dai pompieri della caserma di Villa Adriana.

Affidato al personale sanitario è stato elitrasportato in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli. Sul posto per ricostruire la dinamica e svolgere i rilievi scientifici gli agenti della polizia municipale di Guidonia Montecelio.