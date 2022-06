Incidente a Guidonia: perde controllo dello scooter e cade, gravissimo 51enne

E' stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza in condizioni critiche lo scooterista rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio su via di Casal Bianco, nel comune di Guidonia. Lotta fra la vita e la morte in un letto d'ospedale un uomo di 51 anni.

Secondo la ricostruzione degli agenti del reparto Ssis della polizia locale di Guidonia Montecelio, diretti dal tenente Letizia Grieco, lo scooterista, residente a Villanova di Guidonia, stava percorrendo via di Casal Bianco in direzione del comune della provincia nord est della Capitale. Poco prima del distributore Tamoil, fra Collina del Sole e Marco Simone, l'uomo ha perso il controllo del mezzo a due ruote per cause in via di accertamento ed è stato sbalzato violentemente sull'asfalto.

A prestare i primi soccorsi un poliziotto in quel momento libero dal servizio. Richiesto l'intervento al 112 per il 51enne è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasportato in condizioni gravissime all'ospedale San Camillo di Roma.

Starà ora ai caschi bianchi del comando della Città dell'Aria ricostruire la dinamica del sinistro, che secondo i primi accertamenti non vedrebbe coinvolti altri veicoli.