Guidonia, scontro frontale: un morto e un ferito grave

L'incidente su via Maremmana inferiore II. A perdere la vita un 22enne, morto durante il trasporto in ospedale

Un giovane di 22 anni morto e un 61enne gravemente ferito. E' pesante il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera su via Maremmana inferiore II nel territorio di Guidonia Montecelio. Alle 20.35 due auto si sono scontrate frontalmente, finendo entrambe catapultate fuori strada. Per liberare i due automobilisti coinvolti sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Disperata la corsa verso l'ospedale di Tivoli di una delle due ambulanze. Per il giovane purtroppo però non c'è stato nulla da fare, con il decesso sopraggiunto a bordo dell'ambulanza. Gravi le condizioni del 61enne, trasportato in un ospedale di Roma.

Sul posto ad effettuare i rilievi gli agenti della polizia stradale di Albano che conducono le indagini coordinati dalla procura di Tivoli.