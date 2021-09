Incidente sul Raccordo Anulare, carambola tra tre veicoli: un ferito

Traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare di Roma, a causa di un incidente, all'altezza dell'uscita Laurentina al km 52,600, in carreggiata interna. Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolti tre veicoli ed una persona è rimasta ferita. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Anas segnala code tra la Casilina e la Laurentina. Mattinata di passione anche per gli automobilisti in coda sulla SS7 Appia in direzione di Roma, a causa di un incidente all’altezza di Frattocchie, ed in fila sulla Nettunense tra via Genio Civile e via della Campana nei due sensi di marcia, sempre per uno scontro, come comunica Astral Infomobilità.