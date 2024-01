Giovanni Anaclerio e Matteo Cursi, Pomezia piange i due giovani morti sulla Pontina

Una serata tra amici finita in tragedia. Matteo Cursi, 27 anni, e Giovanni Anaclerio di 24. Sono loro due vittime del drammatico incidente mortale sulla Pontina, nel territorio di Aprilia, avvenuto nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio. I due ragazzi erano originari di Pomezia e dal comune alle porte di Roma, saputa la notizia dello scontro avvenuto in provincia di Latina, si sono susseguiti messaggi di dolore.

Pomezia in lutto

Matteo Cursi era tifoso della Lazio, Giovanni Anaclerio dell'Inter, li univano molte passioni. Amavano la vita, stare con gli amici, la famiglia. Il primo lavorava per la sicurezza nei locali, anche quelli di Roma come il Qube e il Room 26. In tanti saputa la notizia si sono voluti unire al dolore. "L'amministrazione comunale si stringe al dolore delle famiglie di Giovanni Anaclerio e Matteo Cursi, i due giovani di Pomezia che hanno perso la vita la scorsa notte in un tragico incidente sulla via Pontina", si legge in un post del comune di Pomezia.

Sul profilo Facebook di Giovanni Anaclerio anche diversi messaggi. "Stento a crederci che un ragazzo così bello e solare come te a soli 24 anni, adesso è un anima che vaga libera nel cielo. Non ho fatto altro che pensare e ripensare a tutti i momenti passati insieme. Non ho fatto altro che pensare al bene che ci legava che superava anche la distanza che ci divideva. Le risate, i giochi insieme ai tuoi fratelli e tutto il resto che noi sappiamo. Mi mancherà sempre. Proteggi tutti noi, sopratutto la tua mamma, il tuo papà ed i tuoi fratelli", ha scritto Lorenzo.

"Quante risate insieme amico mio, e quante le volte che ci hai fatto sbroccare. Ma te se voleva bene", li messaggio di Stefano che ha postato un video insieme. Poi Rosa: "Vola più in alto te puoi Gianni, fai buon viaggio cugino e proteggi la tua famiglia da lassù".

L'incidente mortale sulla Pontina

Drammatiche le immagini davanti agli occhi dei soccorritori. Matteo Cursi, secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia stradale, era al volante. Giovanni Anaclerio, invece, è stato espulso dall'abitacolo dopo il terribile impatto contro il guard-rail avvenuto all'altezza dello svincolo per Campoverde Sud.

Oltre lìe due giovani vittime, come riporta LatinaToday, nell'incidente sono rimaste coinvolte e ferite sei persone, tra loro anche gli amici delle due vittime. La più grave è proprio una ragazza che viaggiava in auto con Matteo Cursi e Giovanni Anaclerio. Il gruppo tornava da una serata insieme.

Da quanto si apprende le vittime, erano a bordo di una Smart Forfour. L'auto, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata rimanendo poi capovolta sulla carreggiata. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Panda con a bordo tre ragazzi di Anzio.