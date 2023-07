La gita finisce in tragedia, scontro frontale tra moto: due morti e un ferito

Una gita fuori porta finita in tragedia. Giorgio Di Paolo, un uomo di 43 anni di Roma, e Danilo Faradacco di 41 anni di Formigine, in provincia di Modena, hanno perso la vita dopo essersi scontrati mentre erano in sella alle loro moto sulla strada statale 471 Salaria, in corrispondenza del territorio di Leonessa, in provincia di Rieti.

Il sinistro è avvenuto al km 23,500, nel pomeriggio di domenica. Di Paolo era alla guida della sua Yamaha 900 Mt 09. Era partito da Roma con altri amici. Faradacco, alla guida di una Bmw S 1000 X3, era con un'altra comitiva e procedeva nel senso opposto di marcia. I due, per motivi da appurare, si sono scontrati frontalmente. Un impatto fatale per Di Paolo e Faradacco morti sul colpo.

Subito dopo è sopraggiunta una terza moto, che è scivolata sui detriti: l'uomo alla guida è stato trasportato in ospedale, ma solo per accertamenti. Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, i carabinieri con le stazioni di Leonessa e la compagnia di Città Ducale, la polizia stradale, il personale Anas e i vigili del fuoco. I mezzi sono stati sequestrate. Le salme di Di Paolo e Faradacco sono state portate all'istituto di medicina di Leonessa.