Schianto tra auto e un bus: morta una coppia

Incidente a Viterbo, che è costato la vita a una coppia di coniugi della provincia di Roma. Giorgio Borzone di 83 anni e la moglie 80enne Angela Galeoni di Anguillara Sabazia sono morti sul colpo. L'incidente è avvenuto sabato scorso.

I due erano a bordo della loro auto e si sono scontrati con un bus della Cotral. Rimasti intrappolati tra le lamiere dell'auto su cui stavano viaggiando, l'uomo è morto sul colpo mentre la donne è deceduta all'ospedale di Belcolle dove è arrivata in condizioni disperate. A darne notizia è ViterboToday che sottolinea come la procura abbia aperto un fascicolo per omicidio stradale, pur non avendo disposto l'autopsia sui corpi delle vittime che sono stati restituiti ai familiari per i funerali.