Perde controllo della moto e finisce contro un palo della luce, morto uno chef di 24 anni

Ha perso il controllo della moto, finendo contro un palo della luce. È morto così Giorgio Alberto Galbiati, giovane cuoco di 24 anni residente a Guidonia. Il sinistro si è consumato dopo la mezzanotte di giovedì 7 luglio. A ricostruire la dinamica, ci sono i carabinieri di Mentana coordinati dalla procura di Tivoli.

Secondo una prima ricostruzione, Giorgio Alberto Galbiati era a bordo della sua moto Honda 600. Sulla via Nomentana, stava viaggiando da Mentana in direzione Roma, quando all'altezza del civico 509, nella zona di Tor Lupara, ha perso il controllo della moto, per cause che sono al vaglio degli inquirenti.

Stando ai primi rilievi effettuati, la moto ha terminato la corsa contro un lampione della pubblica illuminazione. Il giovane chef, sbalzato dalla sella, è caduto sull'asfalto. Nonostante i soccorsi, Giorgio Alberto Galbiati è morto sul colpo. La moto è stata posta sotto sequestro e la salma del ragazzo trasferita all'istituto di medicina legale de La Sapienza.