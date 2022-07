Fuori strada con lo scooter, morto infermiere di 52 anni

Incidente mortale, nel pomeriggio di giovedì 7 luglio a Castel Madama, comune della provincia a est di Roma. Gianvito Russo, infermiere di 52 anni, era a bordo del suo scooter Suzuki Burgman quando per causa al vaglio dei carabinieri - che indagano - ha perso il controllo, invadendo l'opposta corsia di marcia per poi urtare contro una recizione.

Un impatto fatale per Gianvito Russo, morto sul colpo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che appurare il decesso. Inutili anche l'arrivo di una eliambulanza. L'incidente è avvenuto all'altezza di via di Sant'Anna. La salma dell'infermiere, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Forse un malore alla base del sinistro mortale.