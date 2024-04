Incidente stradale per Gianni Petrucci: l'ex presidente del Coni e la moglie gravi in ospedale

Grave incidente stradale per Gianni Petrucci, attuale presidente della Federbasket. Nel pomeriggio di oggi, sabato 6 aprile, intorno alle 17.10, l'ex presidente del Coni è finito fuori strada in via Colle Pereto mentre era alla guida della sua Maserati, terminando la propria corsa all'interno di un bosco, contro degli alberi. In auto con lui la moglie.

Raggiunti in fondo al precipizio e soccorsi, sono stati entrambi portati in ospedale: la donna si trova ricoverata Tor Vergata, mentre Petrucci si trova al San Camillo. Entrambi entrati in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Per liberarli si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Per Petrucci si è reso necessario anche l'intervento dell'elicottero. Il presidente della Federbasket, infatti, dei due è quello apparso da subito più grave. Stabilizzato, sarebbe stato sottoposto ad un tac. La situazione viene definita sotto controllo.