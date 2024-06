Perde il controllo della moto sulla Casilina, morto un 47enne

Un'altra vittima sulle strade di Roma e provincia. Gianluca Buttinelli, 47 anni, è morto in un incidente in moto nella serata di lunedì 10 giugno. L'uomo, residente a Palestrina, stava percorrendo la via Casilina proprio verso Palestrina quando all'altezza del civico 414, nei pressi di un supermercato, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull'asfalto.

L'incidente, avvenuto per cause tutte in fase di accertamento, è stato fatale. Sul posto il personale sanitario del 118, che ha cercato di rianimare Gianluca Buttinelli che purtroppo è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile e di San Cesareo, al lavoro per ricostruire la dinamica. Non è esclusa nessuna ipotesi, dal malore alla distrazione alla guida.

Salgono a 68 le vittime delle strade di Roma e provincia dopo i 4 morti negli ultimi due giorni e la notizia di una anziana investita e uccisa mentre stava attraversando la strada con la sua nipotina, sulle strisce pedonali.