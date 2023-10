Incidente ad Acilia, dipendente Ama morto mentre stava tornando a casa dopo una notte di lavoro

Ancora una vittima sulle strade di Roma e dintorni. Giangiuseppe Rosu, 65 anni, è morto intorno alle 3:20 del mattino di oggi, venerdì 13 ottobre, in un incidente stradale. Ha perso il controllo della sua Citroen C3 ed è finito nel canale che costeggia via di Saponara, fra Acilia e Casal Palocco, nel territorio del X municipio, in quello che per molti è il "fossato della morte". Inutili i soccorsi.

Sul posto, all'altezza del civico 620, la polizia locale del X gruppo Mare che indaga per ricostruire la dinamica e il personale del 118 che, senza successo, ha tentato di rianimare il conducente. Giangiuseppe Rosu, secondo quanto si appreso, era probabilmente uscito dal luogo di lavoro poco dopo le 3, dopo aver terminato il turno di notte.

Le indagini

Il dipendente Ama dalla sede nei pressi del viadotto Zelia Nuttal era diretto a Ostia quando ha sbandato su via Saponara, a ridosso del deposito Atac, ed è finito dentro un fossato. A ritrovarlo sono stati i familiari intorno alle cinque del mattino che non lo avevano visto tornare a casa. Una volta usciti per cercarlo, il drammatico ritrovamento. Nel sinistro non sarebbero coinvolti altri veicoli. Le indagini del gruppo di Ostia dei vigili vanno però avanti.

Sono state acquisite le telecamere di sorveglianza, anche del vicino deposito Atac. Al momento la pista più probabile è quella di un malore alla guida, ma non si esclude nemmeno l'eccessiva velocità o un colpo di sonno. Sull'asfalto sono stati trovati detriti e segni di frenata.

Il "fossato della morte"

Non è la prima volta che in quel tratto succedono incidenti mortali. Un anno fa, esattamente il 15 ottobre 2022, Gabriele Regini morì a 21 anni. Erano le sei del mattino. Dopo quel sinistro i residenti, a gran voce, hanno chiesto - di nuovo - guardrail e protezioni per la strada, ma nulla è stato fatto. E così per molti, quel canale, è diventato il "fossato della morte".

Lo scorso luglio Andrea Esule, presidente del locale comitato di quartiere CdQ Macchia Polocco- Saponara al nostro giornale aveva sottolineato l'urgenza del problema: "Stiamo chiedendo questi interventi da quattro anni: il municipio è d'accordo ma non cambia niente".

Un mese dopo l'incidente mortale di Gabriele Regini, il municipio X votò un provvedimento finalizzato a chiedere d'installare dei guardrail adiacenti i corsi d'acqua di via Macchia Palocco, viale dei Castel Porziano, via di Saponara e via Lotti. "Al netto del parere favorevole espresso dalla commissione mobilità e degli atti votati in municipio, non è cambiato niente", sottolineò Esule. Una nefasta profezia, oggi un altro incidente mortale.

Un'altra vittima nel X Municipio

Quella di venerdì è la seconda vittima in una settimana nel X Municipio. Lo scorso 9 ottobre, infatti, intorno alle 5:00 in viale dei Romagnoli, nel tratto tra Ostia Antica e Dragona, un senza dimora è stato investito e ucciso da un conducente su un'auto pirata. La polizia locale sta indagando anche su quel caso.

Articolo aggiornato alle 16:30 del 13 ottobre con il nome di Giangiuseppe Rosu