Il ballerino romano Giampiero Giarri è morto in un incidente in Arabia Saudita

Tre ballerini italiani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella giornata di sabato a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita. A perdere la vita Giampiero Giarri, ballerino romano di 32 anni, residente a Tor San Lorenzo, Antonio Caggianelli di Bisceglie e Nicolas Esposto della provincia di Agrigento.



A dare notizia dell’incidente sono stati personaggi legati al mondo della danza, attivisti di associazioni e gruppi dei comuni di appartenenza delle vittime che in queste ore stanno postando foto dei giovani sui canali social, esprimendo dolore e cordoglio per le improvvise scomparse. Sono ancora poche le certezze sull’incidente e sulla dinamica che lo ha provocato. Stando a quanto apprende RomaToday da fonti non ufficiali, l’incidente sarebbe avvenuto nel giorno libero dei giovani ballerini che si trovavano in Arabia per lavoro. I ragazzi avrebbero deciso di fare una gita con l’auto che durante il ritorno sarebbe precipitata giù da una scarpata. La dinamica però resta da chiarire.



La Farnesina, contattata da Roma Today, ha confermato l’incidente e fa sapere di essersi attivata per avvisare le famiglie. Presi inoltre contatti con la locale ambasciata per le notizie sull'accaduto che al momento non vengono però divulgate. Non confermato neanche il numero delle vittime che sarebbero cinque (le altre 2 sarebbe due persone del posto, ndr) secondo alcune fonti, e tre secondo altre.

Sui social, Giuliano Peparini, coreografo tra le altre della trasmissione Amici, ha postato un cuore spezzato sotto al quale si sono scatenati messaggi di cordoglio. Tra questi anche quello di Davide Fortin, ballerino impegnato a Riyad con i ragazzi rimasti uccisi. Nelle sue storie commenta: "Che il viaggio vi sia lieve. Dateci la forza per terminare questa avventura".





Il profilo professionale del ballerino Giampiero Giarri di Tor San Lorenzo è raccontato sul sito Officine Teatro Talenti nelle pagine del cast artistico dello spettacolo ‘Aggiungi un posto a tavola’. Nella compagnia lavoravano gli altri due professionisti Antonio Caggianelli di Bisceglie e Nicolas Esposto. Giarri era nato Roma nel luglio dell’89, danzatore professionista si forma studiando con importanti nomi del panorama bellettistico in Italia e all’estero. Prima danza classica, poi danza moderna e contemporanea. Partecipa a produzioni coreografate dal maestro Renato Greco, Ben Hur Live, coreografie di Liam Steel regia Philip Mckinley, Tour di Sal Da Vinci cantante, coreografie di Gino Landi.



Giarri è stato ballerino nel video di Anna Tatangelo cor. Steve La Chance, ballerino nel programma Uno mattina cor. Steve La Chance, Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo regia Giuliano Peparini cor. Veronica Peparini. È stato ballerino nella finale del Grande Fratello 2016 cor. Fabrizio Mainini. In ultimo Notre Dame de Paris cor. Martino Müller regia Gill Maheu. Intanto il profilo Instagram di Giampiero è invaso di messaggi di cordoglio e emoticon di cuori infranti. Alla sua famiglia, le condoglianze della nostra redazione.