Giacomo Sabelli: studente di 22 anni muore in ospedale dopo un incidente sull'Olimpica

E' morto in un letto d'ospedale dopo aver lottato per due settimane. Non ce l'ha fatta Giacomo Sabelli, studente universitario di 22 anni originario di Caserta. Rimasto coinvolto in un incidente in via del Foro Italico (il tratto di tangenziale conosciuto come l'Olimpica) in cui si scontrarono tre auto, il ragazzo è deceduto in ospedale lo scorso 3 dicembre. Sulla dinamica indagini sono ancora in corso da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale intervenuti sul posto per svolgere i rilievi scientifici.

Nato e cresciuto a Caserta, dopo aver frequentato le scuole superiori in Campania si era trasferito a Roma per gli studi universitari. Restituita la salma ai familiari, parenti ed amici lo hanno salutato per l'ultima volta nel corso dei funerali che sono stati celebrati nel duomo della città di Caserta.