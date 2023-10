Incidente a Marcellina: con la moto contro il guardrail, morto un 37enne

Incidente mortale alle porte di Roma dove un motociclista ha perso la vita. La vittima si chiamava Giacomo Pollino. La tragedia sulla via Maremmana Inferiore, nel comune di Marcellina, dove il 37enne era residente. Per il centauro non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 13 ottobre.

In sella alla sua moto, l'uomo procedeva sulla strada provinciale in direzione di Guidonia. All'altezza del civico 18, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della Yamaha R1 per poi impattare contro il guardrail ed essere sbalzato in un dirupo sottostante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Richiesto l'intervento dell'eliambulanza per Giacomo Pollino non c'è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Informata l'autorità giudiziaria le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Tivoli che hanno eseguito i rilievi scientifici sul luogo del sinistro. Secondo i primi accertamenti nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.