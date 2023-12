Incidente a Genzano, investita da un'auto: è grave

È stata trasportata in codice rosso al Nuovo Ospedale dei Castelli una 63enne investita da un'auto mentre attraversava via San Carlino, nella prima periferia di Genzano. La donna è stata travolta da una Lancia Y guidata da un uomo, all'altezza del civico 96 di via San Carlino.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 di giovedì 21 dicembre. Secondo quanto si apprende, il sinistro sarebbe avvenuto in un tratto sprovvisto di strisce pedonali. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, mentre i sanitari del 118 hanno immobilizzato la donna e poi portata in ospedale. Non è in pericolo di vita.