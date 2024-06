Gary Peconi morto in un incidente, raccolta fondi per aiutare la mamma rimasta da sola

Provvedeva al mantenimento della mamma che ora si ritrova sola, senza possibilità e costretta a far fronte anche a spese mediche per la sua salute precaria. La signora Rita è la madre di Gary Peconi, vittima di un incidente stradale avvenuto lo scorso 6 giugno a Tor Tre Teste. Una gara di solidarietà avviata dagli amici del 45enne romano con una raccolta fondi su Godundme.

"Lo dobbiamo a lui alla sua enorme sensibilità e spensieratezza. Mai arrabbiato, sempre disponibile a condividere la sua gioia con tutti: un grande uomo. Ci sentiamo in dovere di aiutarla, quando una mamma perde il figlio - scrivono gli amici - il dolore è devastante”.

Con un obiettivo di 30mila euro, la raccolta fondi ha ricevuto più di duecento donazioni superando 18mila euro. È raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/la-mamma-di-gary