Incidente al Pigneto, investito sul marciapiede dopo scontro tra due auto: amputata la gamba a un uomo

Un uomo di quarantanove anni è in gravi condizioni dopo essere stato travolto sul marciapiede da una Fiat Panda che pochi istanti prima si era scontrata con una Lancia Y, nel quartiere Pigneto.

La vittima era vicino a un negozio quando è rimasto schiacciato nella carambola, contro una serranda. Portato in ospedale, è ricoverato in prognosi riservata all'Umberto I. Ha riportato gravi ferite e i medici gli hanno dovuto amputare una gamba.

L'incidente al Pigneto

L'incidente si è verificato intorno alle undici di sera di lunedì scorso, in via Braccio da Montone 84. A ricostruirlo è la polizia locale. Secondo quanto appreso un ragazzo di ventisei anni al volante della Panda, poi finito al San Giovani in codice giallo, si è scontrato con la Lancia Y guidata dal ventitreenne per cause al vaglio degli agenti del V gruppo Prenestino. Dopo la collisione la Panda ha travolto il quarantanovenne.

Mentre l'uomo alla guida della Panda si è fermato a prestare i primi soccorsi, l'altro è scappato. Qualche ora più tardi si è recato alla caserma dei carabinieri a Talenti per auto denunciarsi. I mezzi sono stati sequestrati ed entrambi i conducenti sono stati sottoposti agli esami di rito per accertare che non avessero ingerito droga o alcol.

"Ho terrore quando cammino"

Nel frattempo i residenti sottolineano la pericolosità della strada. "Tra le varie problematiche di questo quartiere c'è da denunciare anche l'assenza di protezioni ai pedoni. Negozi e abitazioni che danno direttamente su carreggiata, ancora più scoperti visto il minor numero di auto parcheggiate nel mese di agosto. - racconta una cittadina a RomaToday - Sono madre di due bambine e in quel tratto di strada, così come in quasi tutte le altre del quartiere, compresa quella in cui vivo, ho sempre il terrore quando cammino con i passeggini o con il cane al guinzaglio. Il Pigneto viene fagocitato, oltre da giri droga e alcool anche da correlati incidenti stradali, catalizzati da un'urbanistica di borgata che non è stata corredata delle adeguate protezioni stradali destinate ai passanti e abitanti".