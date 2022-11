Scontro tra due auto: 5 feriti, due sono gravi

Incidente tra due auto nel tardo pomeriggio di domenica 6 novembre in provincia di Roma. L'impatto in via Prenestina Nuova, all'altezza del chilometro 7, nel comune di Gallicano nel Lazio. Sul posto il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Palestrina con l'ausilio del carro fiamma della Rustica.

Cinque i feriti in totale. Due persone sono state districate dalle lamiere dal personale dei vigili del fuoco e portate in codice rosso presso l'ospedale dal 118 mentre le altre tre erano in codice giallo e sono state trasportate in ospedale per dei controlli. Sulla dinamica indagano i carabinieri.