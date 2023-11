Incidente a Gallicano, scontro tra due auto: morto un 60enne

Venerdì sera tragico sui monti Prenestini. Un uomo di 60 anni è rimasto ucciso in un incidente stradale verificatosi sulla via Pedemontana, nel territorio del comune di Gallicano nel Lazio. Alla guida di una Fiat Ulisse, il 60enne si è scontrato con una Citroen C3, condotta da una ragazza di 20 anni.

Uno scontro frontale - la cui dinamica è in corso d'accertamento - che non ha lasciato scampo al 60enne, morto praticamente sul colpo. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e, trasportata presso l'ospedale di Tivoli in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gallicano nel Lazio dell’aliquota radiomobile della compagnia di Palestrina che hanno eseguito i rilievi tecnici e hanno sequestrato i veicoli. Accertamenti in corso per appurare l’esatta dinamica dell’incidente.