Carambola in galleria: chiuso tre ore il tunnel della tangenziale

Chiusa tre ore a causa di una carambola. Questo quanto ha comportato l'interdizione al traffico veicolare della galleria Nuova Circonvallazione Interna, il tunnel della tangenziale di Roma. L'incidente intorno alle 10:10 di venerdì mattina. Quattro i veicoli coinvolti: una Opel Adam, due Smart ed una moto Bmw. Ad avere la peggio il centauro, rimasto ferito.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori e mettere in sicurezza la galleria, gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso il tunnel per circa 3 ore tra la via Nomentana e via dei Monti Tiburtini, in direzione San Giovanni.

Pesanti le ripercussioni alla viabilità, con il traffico tornato progressivamente alla normalità una volta che la galleria è stata riaperta alla circolazione.