Incidente nella Galleria Giovanni XXIII, grave una donna di 39 anni. Tunnel chiuso tre ore

Grave incidente stradale questa mattina nella galleria Giovanni XXIII. Una Fiat Punto, guidata da una donna di 39 anni, ha perso il controllo finendo fuori strada. Nell'impatto è rimasta gravemente ferita: trasportata in codice rosso al policlinico Gemelli, si trova ricoverata in codice rosso. Ferita anche la passeggera, una 65enne: le sue condizioni sono però meno gravi.

Caos per la dispersione di detriti e olio sull'asfalto. Gli agenti del XIV gruppi della polizia locale, constatate le condizioni di pericolo della strada, hanno disposto la chiusura di tutti accessi, per evitare ulteriori incidenti. Solo alle 14.45, come informa Luceverde, il servizio di infotraffico di Aci e Polizia locale di Roma Capitale, c'è stata la riapertura.