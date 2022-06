Incidente galleria Giovanni XXIII: auto ribaltata dopo scontro con altra vettura, due feriti

Un'auto ribaltata in prossimità dell'ingresso nel tunnel. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, venerdì 24 giugno presso la galleria Giovanni XXIII. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento due auto, con una delle vetture che ha terminato la propria corsa rigirandosi sul tettuccio.

L'internvento degli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 13:30. Ad impattare una Fiat 500 ed una Opel Agila, che si è poi ribaltata. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno aiutato la conducente della vettura terminata a testa in già ad uscire dall'abitacolo.

A seguito dell'incidente sono rimaste ferite due persone: la conducente dell'Opel, una donna italiana di 29 anni, e un passeggero della Fiat, un ragazzo italiano di 17 anni. Entrambi trasportati in ospedale per le cure del caso, nessuno risulta in pericolo di vita.

Starà ora ai caschi bianchi del comando di Roma Nord, dopo avere acquisito le immagini della sala sistema che si trovano in prossimità del luogo del sinistro, accertare con esattezza la dinamica dell'incidente. Dai primi elementi raccolti sembrerebbe che la Fiat 500 abbia tamponato la Opel con quest'ultima che - a causa dell'urto- ha preso lo spartitraffico per poi ribaltarsi.