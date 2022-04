Galleria Giovanni XXIII chiusa causa incidente

Un incidente autonomo, a quanto si apprende senza gravi conseguenze. Questo quanto ha comportato la chiusura della galleria Giovanni XXIII. Il sinistro intorno alle 8:15 di venerdì 22 aprile, in orario di punta. Ad essere trasportato in ospedale in codice giallo il conducente di uno scooter T-Max Yamaha caduto per cause in via di accertamento mentre viaggiava in direzione della via Salaria.

Rimasto ferito lo scooterista è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale Villa San Pietro. Al fine di effettuare i rilievi scientifici, prestare soccorso all'uomo e rimuovere i detriti dalla carreggiata la galleria è stata chiusa. Inevitabili le ripercussioni con code e traffico rallentato.

Terminato l'intervento il tunnel è stato riaperto intorno intorno alle 9:40, con la chiusura temporanea dell'accesso da via Mario Fani.