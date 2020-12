Incidente in Galleria Giovanni XXIII: carambola tra tre auto, strada chiusa e traffico in tilt

Incidente in Galleria Giovanni XXIII dove è stato necessario chiudere temporaneamente la strada. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ed ha coinvolto tre veicoli. Ancora da accertare la dinamica dell’accaduto, nel quale non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.

Per consentire l’intervento dei soccorritori e la ricostruzione del sinistro è stato necessario chiudere la Galleria che collega la zona di Tor di Quinto a via della Pineta Saccheti nella canna in direzione Salaria. Chiusi pertanto gli accessi Via della Pineta Sacchetti, Via Pestalozzi, Pieve di Cadore e Via Fani. Inevitabili le ripercussioni al traffico con lunghe code nella zona.