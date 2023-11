Gaia Menga morta a 13 anni: Il mistero (e la lite) su chi guidava la Golf in leasing. I punti da chiarire

Gaia Menga è morta a 13 anni in un incidente stradale. Scaraventata fuori dall'auto sulla quale si trovavano la mamma e un'amica della donna è morta subito dopo essere arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio. Una vita spezzata a nemmeno 14 anni. Una tragedia stradale sulla quale però sussistono ancora molte zone d'ombra. Chi era alla guida dell'auto a bordo della quale è morta Gaia? Chi aveva preso in leasing la Golf che si è ribaltata alla rotatoria di via Gutenberg? La vittima è stata sbalzata fuori dall'auto perché non aveva le cinture di sicurezza allacciate? Perché i lampioni dove si è ribaltata la macchina erano spenti? Al di la della ricostruzione della dinamica dell'incidente sono ancora molti gli aspetti sui quali stanno cercando di dare delle risposte gli inquirenti. Unica certezza una ragazzina morta a soli 13 anni in un incidente stradale.

Chi era alla guida dell'auto

A tingere di giallo gli accertamenti degli agenti del X gruppo Mare della polizia locale la madre della vittima e l'amica che si trovava nella vettura insieme a mamma e figlia. La prima accusa la seconda di essere stata lei alla guida al momento della tragedia, mentre l'amica ha dichiarato di non ricordare chi fosse al volante. Una indagine complessa, delicata, in relazione alla quale la procura di Roma ha aperto un fascicolo iscrivendo nel registro degli indagati per "omicidio stradale" la 34enne - madre di Gaia - e la 37enne.

L'ipotesi dell'alta velocità

Fra le ipotesi dei caschi bianchi quella dell'alta velocità, a cui si aggiunge l'asfalto reso scivoloso dal maltempo che nel week end si è abbattuto su Roma e provincia. La Golf dentro alla quale viaggiavano le tre si è ribaltata per tre volte dopo aver urtato un tratto di marciapiede prima della rotonda in zona Selvotta-Trigoria mentre procedeva in direzione della Capitale. Le tre donne avevano cenato insieme ad Anzio e stavano tornando a Roma. Gaia Menga è volata fuori dall'abitacolo così come le due donne, per cui, all’arrivo del personale del 118 e degli agenti della municipale, non è stato possibile accertare nell’immediatezza chi fosse al volante. Momenti concitati, nel corso dei quali sarebbe stato aggredito anche il personale medico intervenuto in via Gutenberg.

I test su alcol e droga

Morta la 13enne subito dopo essere arrivata al pronto soccorso del Sant'Eugenio, sia la madre che l'amica di quest'ultima sono rimaste ferite e trasportate d'urgenza in codice rosso al Sant'Eugenio la 37enne e al Campus Biomedico l'amica, entrambi in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. A rendere complicate le indagini la mancanza di testimoni e di telecamere che possano aver ripreso il momento della tragedia. Altro aspetto importante riguarda inoltre lo stato psicofisico della 34enne e della sua amica. Entrambi sottoposte ai test alcolemici e tossicologici di rito i risultati ancora non sono stati resi noti. Una delle due donne sarebbe risultata non negativa all'alcol, (poco più di 0,50 nel sangue, un quantitativo ritenuto al momento ininfluente ai fini dell’inchiesta in quanto l’esame è stato fatto diverse ore - almeno 7 - dopo l’incidente e quindi non del tutto attendibile).

La Golf presa in leasing

Aperto un fascicolo d'indagine dalla procura i caschi bianchi del X gruppo Mare intervenuti sul luogo della tragedia stanno lavorando dalle 2:00 della notte di domenica per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia e accertare le eventuali responsabilità delle due donne che si trovavano nella Volkswagen Golf. Proprio dalla vettura, risultata presa in leasing a lungo termine, potrebbero arrivare delle prime risposte, anzitutto da chi fosse stata noleggiata. Il proprietario della concessionaria al momento della tragedia era fuori città e non è stato possibile ascoltarlo nell'immediatezza dei fatti.

Le zone d'ombra sull'incidente

L'auto, come da prassi in questi casi, è stata sequestrata mentre la salma della 13enne è stata portata a policlinico Tor Vergata per l'autopsia. Restano ancora molte zone d'ombra, sulle quali stanno lavorando gli inquirenti. Unica certezza una giovane vita spezzata a soli 13 anni, quella di Gaia Menga. La 166esima vittima nel 2023 a causa di incidenti stradali a Roma e provincia che aumenta il numero di quello che ogni giorno che passa si presenta sempre più come un bollettino di guerra.

Le indagini della procura

Le indagini della procura, che ha disposto l’autopsia, puntano ad accertare la velocità a cui procedeva l’auto e chi era alla guida al momento dell'incidente. Entrambe le donne sono risultate negative al test per le droghe. All’alcoltest invece, una delle due è risultata negativa mentre per l'altra l'esito del test è stato leggermente sopra 0,50. Qualora fosse accertato che era lei alla guida incorrerebbe in una sanzione amministrativa. Gli accertamenti, coordinati dalla procura di Roma, sono stati delegati alla polizia di Roma Capitale.

Rotatoria al buio da mesi

Un incidente stradale, l'ennesimo nella zona, che ha riacceso anche il dibattito sulla sicurezza stradale delle strade del quadrante sud di Roma, come denuncia anche Carla Canale, capogruppo della Lista Civica Raggi del municipio IX. "L'ennesimo incidente stradale verificatosi all’altezza della rotatoria di via Giovanni Gutenberg, sulla Laurentina, non può essere ignorato dal sindaco Gualtieri. Parliamo, infatti, di una zona totalmente priva di illuminazione pubblica oramai da mesi, nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini che ne avevano denunciato la pericolosità. La pioggia, nel caso specifico, ha purtroppo ridotto ulteriormente la visibilità. La 13enne deceduta è la 166esima vittima nel 2023. Si tratta del secondo incidente mortale in quel tratto di strada in pochi giorni, dopo quello avvenuto lo scorso 3 novembre. In municipio abbiamo votato sia una nostra mozione sulla sicurezza stradale sia vari interventi per mettere in sicurezza le strade più pericolose, quali via di Vigna Murata, via Acqua Acetosa Ostiense, via della Grande Muraglia ma, nonostante siano trascorsi mesi, dell’esecuzione delle opere di sicurezza stradale non vi è traccia alcuna. Il sindaco e la presidente Di Salvo si diano da fare non solo a parole, ma anche e soprattutto nei fatti. La sicurezza dei cittadini dipende non solo dalla loro condotta sulle strade, ma anche e soprattutto dall’effettiva tutela loro assicurata da chi governa la città".