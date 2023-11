Incidente sulla Laurentina, la confessione. Ecco chi guidava l'auto in cui è morta Gaia

C'era l'amica della madre di Gaia Menga alla guida dell'auto dentro alla quale la 13enne ha perso la vita la notte di domenica in seguito a un incidente stradale avvenuto in zona Selvotta-Trigoria. La donna è stata infatti indagata dalla procura di Roma per "omicidio stradale", accusa che pendeva anche sulla mamma della ragazzina prima che gli inquirenti accertassero chi fosse alla guida della Volkswagen Golf ribaltatasi alla rotatoria fra via Gutenberg e la via Laurentina. Trentasette anni, romana, la donna ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee ammettendo di trovarsi lei al volante della vettura tedesca. Un primo tassello sul giallo che da 48 ore accompagnava le indagini sulla tragedia costata la vita a Gaia.

Gli accertamenti della polizia locale

Una indagine complessa quella che stanno portando avanti gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale, coordinati dal pubblico ministero Margherita Pinto, titolare del fascicolo aperto dalla procura di Roma. Un tassello che si aggiunge ad un'altra zona d'ombra. La Volkswagen Golf all'interno della quale si trovavano madre, figlia e amica era stata presa in leasing da un amico della 37enne, come poi accertato dai caschi bianchi.

Chi era alla guida dell'auto

Già dalle prime fasi degli accertamenti la madre di Gaia, aveva indicato l'amica quale conducente della Golf con quest'ultima che aveva inizialmente affermato davanti al magistrato di non ricordare se fosse stata lei o meno al volante della Golf.

Test su alcol e droga

Sottoposte ai test su droga e alcol entrambe sono risultate negative a quello sulle sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda il test alcolemico l'indagata è invece risultata non negativa, con un tasso di 0,50 mgl. Quantitativo ritenuto al momento ininfluente ai fini dell’inchiesta in quanto l’esame è stato fatto diverse ore - almeno 7 - dopo l’incidente e quindi non del tutto attendibile. Non negatività che aggrava comunque la posizione della 37enne.

La dinamica dell'incidente

Secondo i primi accertamenti dei caschi bianchi fra le cause che potrebbero aver determinato l'incidente quella dell'alta velocità, a cui si aggiunge l'asfalto reso scivoloso dal maltempo che nel weekend si è abbattuto su Roma e provincia e la mancanza di illuminazione pubblica nel tratto di strada dove è avvenuta la tragedia. La Golf dentro alla quale viaggiavano le tre si è ribaltata per tre volte dopo aver urtato un tratto di marciapiede prima della rotonda della via Laurentina, mentre procedeva in direzione della Capitale. Le tre donne avevano cenato insieme ad Anzio e stavano tornando a Roma. Gaia Menga è volata fuori dall'abitacolo così come le due donne, per cui, all’arrivo del personale del 118 e degli agenti della municipale, non è stato possibile accertare nell’immediatezza chi fosse al volante. Aspetto poi chiarito dalle dichiarazioni spontanee della 37enne romana che aveva in uso la Golf dove ha poi perso la vita la giovane Gaia Menga.

Gli accertamenti della procura

La procura di Roma affiderà una consulenza per stabilire la dinamica dell'incidente e la velocità a cui procedeva l'auto su cui si trovava la 13enne morta nella notte tra sabato e domenica in via Laurentina. Nell'inchiesta dei magistrati di piazzale Clodio, che vede indagata l'amica della madre della vittima, che era alla guida dell'auto, si procede per omicidio stradale e lesioni.

Autopsia su Gaia Menga

Lunedì intanto, come disposto dalla pm titolare del fascicolo Margherita Pinto, è stata eseguita l'autopsia sulla tredicenne e dagli esiti dell'esame è attesa una risposta anche per appurare se indossasse o meno la cintura di sicurezza. Secondo quanto ricostruito, l'auto, arrivata all'altezza di via Giovanni Gutenberg ha impattato contro la rotatoria ribaltandosi più volte e per la tredicenne, trasportata all'ospedale Sant'Eugenio, non c'è stato nulla da fare.