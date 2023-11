Gaetano Pecorella, chi era il funzionario della Banca d'Italia morto in un incidente all'Eur

Si chiamava Gaetano Pecorella ed era un funzionario della Banca d'Italia l'ultima vittima delle strade di Roma. Nato a Bari, 61 anni, il dirigente è morto in seguito a un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua moto nella zona dell'Eur. Un impatto con una Smart fatale per l'uomo, deceduto dopo il trasporto d'urgenza in ospedale. Alla guida della citycar un neo patentato, un ragazzo romano di 19 anni.

Gaetano Pecorella morto in un incidente stradale

Sono le 16:00 di lunedì 6 novembre quando le pattuglie del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale intervengono in viale dei Primati Sportivi. In terra vicino a una moto Kawasaki, in condizioni gravi, Gaetano Pecorella. Affidato alle cure del personale del 118 il funzionario della Banca d'Italia è stato trasportato dall'ambulanza all'ospedale Sant'Eugenio. Troppo gravi però le ferite riportate dal 61enne, con i medici che ne hanno poi accertato il decesso.

La dinamica dell'incidente all'Eur

Svolti i primi rilievi dai caschi bianchi, secondo i primi riscontri il 19enne alla guida della Smart, che procedeva in direzione via Tupini, non avrebbe rispettato il segnale di precedenza svoltando a sinistra per via Tiberiade. Alla guida della Kawasaki su viale dei Primati Sportivi, in direzione viale dell'Oceano Pacifico, Pecorella non è riuscito a evitare l'impatto, violento, con la vettura.

I rilievi della polizia di Roma Capitale

Sequestrate sia la moto che la Smart, il 19enne alla guida della Smart è stato accompagnato in ospedale e sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito. Elementi utili a ricostruire l'accaduto potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di sicurezza della zona e dalle parole di eventuali testimoni che potrebbero aver assistito all'incidente stradale in cui ha perso la vita la 167esima persona - sulle strade di Roma e provincia - in questo 2023.