La comitiva di Roma Nord distrutta da tre diversi incidenti stradali

Un drammatico intreccio, uno scherzo amaro del destino. Giovani di Roma nord che hanno amicizie e conoscenze in comune, che sono usciti insieme, che hanno frequentato gli stessi posti. Gabriele Sangineto, il ragazzo che ha perso la vita a 21 anni ieri a Labaro, conosceva Leo Lamma morto in moto ad aprile dell'anno scorso, già in comitiva con Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due ragazze travolte e uccise dall'auto guidata da Paolo Genovese nel dicembre 2019.

Una tragedia comune che si somma alla disgrazia delle singole famiglie. Le vite incrociate e spezzate di Gabriele, Leonardo, Gaia e Camilla raccontano (ancora) di giovani vittime della strada.

La comitiva di Roma nord

Gabriele Sangineto, studente universitario, frequentava il liceo Azzarita, ai Parioli. Lo stesso di Leonardo Lamma. I due era molto amici, erano coetanei. Leonardo Lamma è morto un anno e mezzo fa. Era il 7 aprile 2022, in un incidente in moto su Corso Francia. Un sinistro di cui non è mai stata davvero chiarita la dinamica.

La stessa strada in cui persero la vita Gaia e Camilla. Le due adolescenti e Lamma si conoscevano. La sera di quel maledetto sabato 21 dicembre 2019 avevano fatto una cena insieme, anche con altri amici. Poi - anche per loro - la giovane vita si è interrotta in Corso Francia, travolte dalla macchina di Genovese. A ricordarle anche un murale e una targa.

La famiglia di Gabriele in lutto

Una dramma comune. Amici e parenti di Gabriele Sangineto sono distrutti dal loro. Il padre che riconosciuto la salma del figlio era a Roma. La madre del ragazzo e il fratello, invece, sono rientrati dall'estero. La fidanzata da Bologna. La salma del 21enne è stata portata all'ospedale Gemelli poi sarà messa a disposizione per i funerali.

Nel frattempo a Sacrofano, paese di origine del ragazzo, è già lutto. "La nostra comunità è in lutto per la prematura e tragica scomparsa di Gabriele Sangineto, nostro giovane concittadino di appena ventuno anni, investito questa mattina a Labaro. Il sindaco Patrizia Nicolini e l'amministrazione comunale, a nome dell’intero paese, si stringono al dolore della famiglia e inviano le loro più sentite condoglianze. Per rispetto di questo grave lutto, le manifestazioni in programma nel fine settimana sono tutte annullate e rinviate a data da destinarsi", si legge in una nota.

La dinamica dell'incidente

La dinamica dell'incidente è al vaglio del XV gruppo Cassia. Secondo una prima dinamica confermata a RomaToday da chi indaga, Gabriele stava correndo verso la stazione di Labaro per prendere il treno e raggiungere l'università. Il giovane universitario prima sarebbe stato travolto dal taxi Toyota, che andava in direzione fuori Roma, poi sbalzato nella corsia facendolo impattare con l'altra auto, un Doblò che proveniva dalla direzione opposta. Gli agenti hanno già ascoltato i due conducenti e una persona all'interno del taxi, così come altri testimoni presenti.

Il fascicolo è in mano alla procura e non è escluso che possa essere nominato un perito per ricostruire la dinamica al dettaglio. Già ieri mattina i conducenti erano stati portati al San Filippo Neri per i test di alcol e droga. Il tassista un uomo di 38 anni, alla guida del Doblò un uomo di 49 anni sono risultati negativi ai primi test di alcol e droga. I veicoli sono stati sequestrati.