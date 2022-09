Incidente sulla Tiburtina: muore il 35enne Gabriele "Piso" Proietti

E' morto in ospedale dove era ricoverato dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Aveva 35 anni Gabriele "Piso" Proietti, deceduto lo scorso 16 settembre all'ospedale Sandro Pertini di Roma. Originario di Ciciliano, comune della Valle dell'Aniene, l'uomo era residente a Case Rosse ed è rimasto coinvolto in un sinistro mentre viaggiava in sella al suo scooter sulla via Tiburtina. Era la sera dello scorso 8 settembre. Venerdì 16 la tragedia, con i medici che ne hanno dichiarato il decesso.

Grande tifoso della Lazio, Gabriele "Piso" Proietti, come si chiamava anche sulla sua pagina facebook, era un calciatore e lo scorso mese di agosto era stato acquistato nella Virtus Lazio calcio a 5 per disputare il campionato di serie D. Una morte sulla quale i familiari del giovane vogliono vederci chiaro, da qui la loro decisione di affidarsi agli avvocati dello Studio3A per cercare di fare piena luce sui fatti, con relativo appello ed eventuali testimoni del sinistro.

L'incidente stradale sulla Tiburtina

Gabriele Proietti era uscita dalla sua abitazione di Case Rosse, nel IV municipio Tiburtino, l'8 settembre dopo aver visto a casa il primo tempo dalla partita di Europa League fra Lazio e Feyenoord. Secondi 45 minuti che il 35enne avrebbe dovuto vedere a casa della fidanzata, in cui non è mai arrivato dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sulla via Tiburtina (all'altezza del civico 1496, sempre nella zona di Case Rosse) mentre si trovava in sella ad uno scooter Wottarn Storm. Un sinistro autonomo, secondo i primi accertamenti degli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale, con il 35enne che avrebbe perso il controllo dello scooter per cause in via di accertamento impattando poi contro un new jersey.

Rimasto ferito Gabriele Proietti è stato quindi trasportato all'ospedale Sandro Pertini. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio di via dei Monti Tiburtini per il 35enne non c'è stato però nulla da fare, è deceduto lo scorso 16 settembre.

Alla notizia della perdita di Gabriele "Piso" Proietti sono stati tantissimi i messaggi per ricordare il calciatore e grande tifoso della Lazio. "Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta - scrivono dalla Virtus Lazio -. Una notizia che ci lascia senza parole. Riposa in pace Gabriele, che la terra ti sia lieve. Ciao Piso".

"In ricordo di Gabriele Proietti - il messaggio di cordoglio della Virtus San Giustino -. Sono giorni difficili per la Virtus Lazio, compagine del campionato di Serie D che probabilmente affronteremo in questa stagione. Se n'è andato sabato un ragazzo della prima squadra, Gabriele Proietti, per un tragico incidente stradale avvenuto alcuni giorni fa. Noi della Virtus San Giustino rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze. Vi siamo vicini".

"Non ho parole amico mio - lo ricorda Niko Moretti -. La Lazio è forte e i laziali sono invincibili. Riposa in pace". Ed ancora: "Non c'è posso credere sempre le persone buone se ne vanno ma io dico perché amico mio - lo ricorda Alessandro Ristorini - . Ti avevo promesso che un giorno sarei venuto in curva a tifare a squarciagola insieme a te non ci sono riuscito,ma ti prometto che quando ritornerò allo stadio tiferò anche per te amico mio.non ci posso ancora credere. un bacio fin là su te vojo bene fratelli resterai sempre nel cuore mio e de tutte le persone che ti vogliono bene fai buon viaggio Gabriele riposa in pace".

Proietti lavorava per un’azienda che effettua consegne di prodotti agro alimentari nei supermercati e per la grande distribuzione, era molto conosciuto soprattutto in ambito calcistico. Giocava da sempre a pallone a livello dilettantistico e con buoni risultati. "Pivot/laterale di grandissima esperienza". Gabriele ha vestito le maglie di molte squadre importanti, tra le quali quelle de L'Acquedotto, New Team Tivoli e Atletico 2000.

Gabriele Proietti, lascia la mamma Teresa, la sorella Verdiana e la fidanzata Palma, I funerali saranno celebrati nella chiesa di Ciciliano nei prossimi giorni, si è ancora in attesa del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria.