Gabriele Proietti, la famiglia di "Piso" cerca testimoni: "Danni sospetti dietro lo scooter"

Un incidente dagli "aspetti poco chiari". Danni sospetti dietro lo scooter che potrebbero far pensare al coinvolgimento di un altro veicolo, nel caso fosse accertato un pirata della strada. Cercano testimoni i familiari di Gabriele Proietti, per gli amici "Piso", il calciatore e ultras della Lazio di 35 anni morto in un letto d'ospedale venerdì 16 settembre dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava a bordo del suo scooter sulla via Tiburtina.

Era la sera dello scorso 8 settembre e si stava giocando il match di Europa League fra Lazio e Feyenoord quando il pivot della Virtus Lazio calcio a5, originario di Ciciliano e residente a Case Rosse, dopo aver visto il primo tempo del match della "sua" Lazio, era uscito per recarsi a casa della fidanzata Palma per guardare il secondo tempo della partita. Intorno alle 22:00 però Gabriele Proietti è rimasto coinvolto in un incidente sulla via Tiburtina, all'altezza del civico 1496, in direzione Roma Centro. Perso il controllo del suo scooter Wottars Storm "Piso" è finito fuori strada impattando contro il new jersey al lato destro della consolare che taglia il quadrante nord est della Capitale.

Proietti è giunto in ambulanza vigile e cosciente al pronto soccorso dell'ospedale Pertini, a quanto hanno riferito i sanitari l’indomani alla mamma Teresa, che nessuno ha avvisato dell’incidente: è stata lei stessa, dopo la telefonata preoccupata della fidanzata, che non aveva visto arrivare Gabriele né era più riuscita a contattarlo per telefono, a cercarlo all’ospedale e a scoprire che lo avevano ricoverato in ortopedia per una frattura alla clavicola.

La donna inizialmente ha tirato un sospiro di sollievo, sembrava un trauma non grave, e invece Proietti è rimasto di fatto per tutta la giornata del 9 settembre in sala operatoria: prima c’è entrato per ridurre la frattura al braccio, poi c’è stato riportato per ulteriori complicazioni di natura vascolare che sarebbero emerse dalla Tac. In tarda serata è stato trasferito in terapia intensiva, incosciente, e non si sarebbe più risvegliato: due giorni dopo sarebbe subentrato anche un edema cerebrale, in un continuo precipitare della situazione, fino alla dichiarata morte cerebrale e al decesso, venerdì 16 settembre.

Con un gesto di grande amore, nonostante l’enorme dolore, sua madre ha acconsentito all’espianto degli organi, Gabriele ha donato il cuore, il fegato e le cornee salvando altre vite: “era un buono, avrebbe voluto così” spiega la signora Teresa, che però non riesce a capacitarsi di diversi elementi, sia del sinistro sia della degenza.

Per questo, attraverso l’area manager Lazio e responsabile della sede di Roma, Angelo Novelli, la famiglia di Gabriele Proietti si è affidata agli avvocati dello Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che ha già fatto richiesta di acquisire tutta la documentazione relativa al sinistro al comando della polizia locale di viale della Serenissima nonché le cartelle cliniche all’ospedale per sottoporle ai propri esperti.

E con l’occasione gli avvocati lanciano anche un appello a chi avesse visto o avesse qualche informazione utile sull’incidente, perché il motociclo presenta danni “sospetti” al posteriore tanto da far pensate ai congiunti della vittima un possibile coinvolgimento di un altro veicolo: si può contattare la polizia locale o chiamare il numero verde di Studio3A, 800090210.

Incidente sospetto, secondo i familiari, sul quale stanno proseguendo gli accertamenti gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale che hanno eseguito i rilievi scientifici sulla via Tiburtina la sera dello scorso 8 settembre.

Gabriele Proietti, lascia la mamma Teresa, la sorella Verdiana e la fidanzata Palma, I funerali saranno celebrati nella chiesa di Ciciliano nei prossimi giorni, si è ancora in attesa del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria, e saranno in tantissimi a voler dare l’ultimo saluto all’amico, al compagno di squadra e di “tifo” e a stringersi attorno ai suoi cari.