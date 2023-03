Esce di strada e precipita con il furgone in una scarpata

Ha perso il controllo del furgone ed è finito in una scarpata dove ha terminato la propria corsa ribaltato. L'incidente stradale è avvenuto mercoledì mattina a Zagarolo. La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 10:00 del 15 marzo. In via Valle del Formale è intervenuta la squadra 24A del distaccamento Palestrina dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma con l'ausilio della autogru e del nucleo Saf.

I soccorritori hanno quindi cominciato le operazioni di recupero del furgone uscito fuori strada e poi precipitato nel dirupo. Illeso il conducente, dal comando dei caschi rossi di via Genova è stato inviato il Crrc (Carro rilevamento radioattivo chimico) per il recupero di sei bombole di ossigeno liquido. Sul posto anche i carabinieri e il personale del 118.