Furgone rimane incastrato sotto il ponte della ferrovia

Due metri e 80. Questa l'altezza indicata dal cartello stradale posto prima del ponticello ferroviario di Villa Bonelli, nel municipio Arvalia. Una misura che non ha considerato il conducente di un furgone, rimasto incastrato con la parte superiore del mezzo sotto al tunnel. Una scena atipica, ma non nuova, che si sono trovati davanti gli automobilisti in transito sabato mattina fra via Pasquale Biffi e via di Villa Bonelli. Prima dell'arrivo della pattuglia della polizia municipale il furgone era già andato via.