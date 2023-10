L'ultimo saluto a Marco e Alessandra: in migliaia ai funerali dei due genitori morti in un incidente stradale

Lacrime e commozione. A distanza di soli 11 anni nella chiesa di San Francesco Saverio dove si unirono nella vita Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi sono rimasti uniti per sempre anche nella morte. Si sono svolti nel pomeriggio di martedì i funerali della coppia di genitori di Palestrina (comune della provincia di Roma) morti dopo un drammatico incidente mentre erano alla guida della loro auto sulla via provinciale di Carchitti non lontano dalla chiesa dell’ultimo saluto e che si è scontrata con un’altra auto guidata da un uomo risultato essere ubriaco alla guida.

Come scrive FrosinoneToday, migliaia di persone hanno voluto essere presenti in questo momento di dolore ed essere vicini ai familiari e ai due bambini che sono rimasti troppo presto senza genitori cosi come sottolineato da uno striscione che tenevano in mano alcuni amici davanti al sagrato della piccola chiesa.

Il messaggio del Vescovo Parmeggiani

“Davanti a una tragedia come questa il nostro capo si china di fronte al Signore – così il vescovo Mauro Parmeggiani in un messaggio di cordoglio alla famiglia - alla comunità chiedo di rimanere vicina ai figli di questa coppia”.

“Nessuno muore per se stesso, ora sta a noi non disperdere la memoria di questi ragazzi. Così don Franco, uno dei sacerdoti che hanno concelebrato la santa messa e che li aveva uniti in matrimonio, si è rivolto all’immensa platea degli intervenuti. Solo così - ha aggiunto il sacerdote – potremo rimanere vicini alla famiglia, agli amici e ai nonni che si dovranno riciclare oggi come papà e mamma per restare vicini ai piccoli Matteo e Francesco”.

La cerimonia si è chiusa con un toccante messaggio ai due figli della giovane coppia che ha commosso tutti i presenti.