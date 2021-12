Antonella e Lorena morte in via Cilicia: i funerali delle due giovani sorelle alla parrocchia di Centocelle

Si terranno nella parrocchia di Centocelle i funerali di Antonella e Lorena Flores Chevez, le due sorelle di 23 e 19 anni morte in un incidente stradale all'alba di domenica scorsa in via Cilicia. A darne comunicazione alla comunità latinoamerica residente a Roma, e non solo, il padre delle due giovani, il giornalista Luis Flores.

Restituite le salme, traslate dopo l'incidente al Policlinico Tor Vergata, ai familiari, la comunicazione del papà delle due giovani: "La famiglia Flores Chevez è lieta di invitare tutte le amicizie e le persone misericordiose alla Santa Messa e alla sepoltura di quelle che nella vita erano Antonella Flores Chevez e Lorena Flores Chevez. La messa si terrà nella chiesa di Sacra famiglia di Nazareth piazzale delle Gardenie 45 fermata metro C Giovedì 23 dicembre alle 10:30 am - scrive il padre delle due giovani ragazze -. La famiglia Flores Chevez ringrazia in anticipo per la presenza della nostra comunità e delle amicizie della famiglia Italiana".

Nato in Bolivia, a Centocelle da quasi 30 anni, Flores Chevez, nonostante la perdita delle sue figlie divine, si è distinto per la sua forza ed il suo coraggio. Come affermato a RomaToday in una intervista "con la loro scomparsa è come se avessi perso braccia e gambe ma devo essere forte e coraggioso, per mia moglie, la mia famiglia, per tutta la comunità sudamerica non solo di Roma ma di tutta Italia".

Presidente dell'associazione SentirLatino con sede in via del Platani il giornalista boliviano ha poi voluto ringraziare quanti hanno espresso vicinanza alla sua famiglia: "Traendo forza e con grande valore morale dedico questo parole per ringraziare tutti voi che mi conoscete e che avete conosciuto le mie figlie. Dirvi grazie mille. Messaggi e chiamate mi danno forza per continuare in questa vita, finché l'onnipotente mi chiama assieme ai miei cari che sono nell'altra vita. Grazie anche da parte di mia moglie, perché le sue e parolei di aiuto hanno semplificato il mio dolore". "Grazie ancora alla grande comunità latinoamericana e associazioni diverse che hanno condiviso il nostro dolore in famiglia".

Proseguono intanto gli accertamenti della polizia locale per stabilire le cause che hanno portato Antonella Flores Chevez a perdere il controllo della Peugeot 307 nella quale si trovava anche la sorella, con l'auto che si è schiantata contro un albero in via Cilicia, direzione San Giovanni, dopo che le due giovani sorelle avevano festeggiato sabato notte una loro amica in un locale di San Paolo. A dare una possibile risposta la visione delle immagini video di alcune abitazioni private della strada dell'Appio Latino, con i caschi bianchi del VI gruppo Torri che proseguono gli accertamenti senza lasciare nulla al caso.