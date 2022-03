Il fratello di Mario Draghi ferito in un incidente stradale

Incidente stradale per Marcello Draghi, fratello di Mario, trasportato in ospedale dopo essere rimasto ferito a bordo del suo scooter. Il sinistro è avvenuto sabato sera al Flaminio ed ha visti coinvolti il mezzo a due ruote condotto dal fratello del premier ed un'auto.

L'intervento degli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 20:00 del 12 marzo in viale Tiziano, altezza piazza Manila. Qui, per cause ancora al vaglio dei caschi bianchi, il 70enne Marcello Draghi è stato sbalzato dalla sella del suo scooter Honda Sh dopo aver impattato con una Skoda Fabia condotta da un 46enne italiano. Illeso, l'automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi.

Rimasto ferito, Marcello Draghi è stato trasportato dall'ambulanza del 118 al policlinico Umberto I in codice rosso.