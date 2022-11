Investito da un'auto, 48enne in prognosi riservata in ospedale

Incidente stradale ai Castelli Romani dove un uomo è stato investito da un'auto in via della Cisternole, a Frascati. Il sinistro attorno alle 18:00 di venerdì 24 novembre. Sul posto il 118 ha inviato una automedica che ha prestato il primo soccorso all’investito, un uomo di 48 anni, per poi trasferirlo con urgenza al policlinico Tor Vergata dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

L’incidente è stato rilevato dalla polizia locale di Frascati che sta svolgendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'accaduto. Negativo all'alcoltest il conducente del veicolo.