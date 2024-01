Centocelle piange Franco Cupani, l'anziano investito e ucciso su via dei Faggi

"Franco, ma non è il caso che la smetti di incollarti le lavatrici dei clienti in giro per Centocelle?". Era questa una delle domande più frequenti che negli ultimi anni veniva rivolta a Francesco Cupani, conosciuto da tutti come Franco. Un personaggio noto e amato a Centocelle, quartiere dove si era trasferito oltre cinquant'anni fa e dove ha vissuto e lavorato per tutta la vita. E dove ha trovato la morte, falciato da uno scooter la sera del 5 gennaio scorso.

Franco Cupani morto investito a Centocelle

Artigiano vecchio stampo, affezionatissimo al lavoro e al quartiere, in particolare ai suoi clienti. Franco (all'anagrafe Francesco), è stato investito ed è morto la sera del 5 gennaio. Come racconta a RomaToday uno dei tre figli, Umberto, aveva appena finito di dargli una mano nel negozio di via dei Faggi e stava tornando a casa, in via dei Lauri. Mentre attraversava il grande incrocio tra via dei Faggi e via dei Noci ("era sulle strisce pedonali") è stato preso in pieno da un SH 125 guidato da un giovane di 29 anni, che a quanto si apprende si è fermato a prestare i primi soccorsi.

La testimonianza del figlio Umberto

"Saranno state all'incirca le 19 - ricorda Umberto, 49 anni - mi era venuto ad aiutare al negozio, anche se lui ancora aveva il suo laboratorio a via delle Azalee. E' uscito, era quasi arrivato a casa, l'asfalto era bagnato. Lo scooter lo ha colpito in pieno e lo ha sbalzato almeno di un metro". Il personale del 118, accorso sul posto, ha tentato la rianimazione per alcuni minuti, poi ha portato Franco d'urgenza al pronto soccorso del "Vannini", a poco più di 3 km di distanza: "Quando siamo arrivati lì - dice Umberto - il dottore ci ha detto che era morto sul colpo. Hanno tentato la rianimazione sul posto come scelta estrema, ma non è servito".

Un lavoratore instancabile nonostante la pensione

Ora la famiglia Cupani è in attesa di poter riavere indietro la salma e organizzare le esequie: "Da venerdì non sappiamo molto - conferma Umberto - aspettiamo notizie. L'ultima volta che ho visto papà era nell'ambulanza". "A Centocelle lo conoscevano tutti - continua il figlio - era un'istituzione, gli volevano bene. Nonostante stesse in pensione, come hobby continuava ad aggiustare elettrodomestici. Gli dicevano tutti di darsi una calmata, di non affaticarsi, ma stava bene e si sentiva bene, voleva darsi da fare e ogni giorno passava da casa a via delle Azalee e via dei Faggi, instancabile".

Franco, nato nel 1940 a Ravanusa, piccolo centro vicino Agrigento, lascia la moglie di 79 anni, tre figli e quattro nipoti di 21, 18, 15 e 10 anni.