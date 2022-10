Francesco Valdiserri travolto e ucciso sul marciapiede, l'automobilista era ubriaca alla guida

Positiva all'alcol test e non negativa a quello sui cannabinoidi. Era ubriaca alla guida la ragazza di 23 anni che ha travolto il giovane Francesco Valdiserri, il ragazzo ucciso a soli 18 anni da una automobilista che lo ha investito mentre camminava sul marciapiede di via Cristoforo Colombo assieme ad un amico, rimasto sotto choc dopo averlo visto morire sotto i suoi occhi. All'esito degli esami alcolemici e tossicologici la ragazza alla guida della vettura è stata arrestata. Dovrà rispondere di omicidio stradale.

Diciannove anni da compiere il prossimo mese di novembre Francesco Valdiserri era figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, Luca Valdiserri e Paola Di Caro ed aveva una sorella minore. Nato e cresciuto alla Garbatella, studiava al liceo Socrate di via Padre Reginaldo Giuliani e stava tornando a casa dopo aver passato la serata assieme al suo amico. Abitazione di famiglia alla Garbatella dove non è mai arrivato. Una vita spezzata a soli 18 anni in conseguenza di una morte assurda, travolto da un'auto mentre camminava sul marciapiede.

A dare notizia del dramma è stata la madre di Francesco, Paola Di Caro con un tweet straziante: "Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla". Un messaggio a cui ne ha fatto seguito un secondo, correlato di due foto del figlio appena perso: "Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più. Ciao Francesco amore mio".

Francesco Valdiserri ucciso da una automobilista ubriaca

Il dramma in cui ha perso la vita Francesco Valdiserri è avvenuto poco dopo la mezzanotte su via Cristoforo Colombo - altezza viale Giustiniano Imperatore - dove la conducente di una Suzuki Swift ha perso il controllo del mezzo. Abbattuto un palo della segnaletica stradale ed un piccolo albero l'auto ha poi travolto ed ucciso Francesco Valdiserri, che si trovava sul marciapiede al lato destro della carreggiata laterale, in direzione Eur.

Sul posto per i rilievi scientifici sono intervenute le pattuglie della polizia locale del XI gruppo Marconi assieme ai soccorritori del 118 che nulla hanno potuto per salvare la vita a Francesco Valdiserri, morto sul colpo, con l'amico che si trovava con lui rimasto illeso.

Accompagnata all'ospedale Sant'Eugenio per alcune ferite riportate nel corso del sinistro, la ragazza di 23 anni è stata quindi sottoposta ai test su alcol e droga. Risultata positiva all'esame alcolemico tre volte oltre il limite consentito (1,5 g/l), la ragazza è risultata anche non negativa ai cannabinoidi. All'esito dei test gli agenti diretti dal dottor Massimo Fanelli hanno proceduto quindi all'arresto della 23enne ed al sequestro dell'auto sulla quale si trovava come passeggero il fidanzato di 21 anni, che ha riportato delle lievi ferite. In attesa di poter ascoltare l'amico che si trovava con Francesco Valdisseri al momento della tragedia, sono in corso ulteriori aggiornamenti da parte della polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Per la 23enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Il cordoglio per la morte di Francesco Valdiserri

Alla notizia della morte del 18enne sono stati centinaia i messaggi di cordoglio e di vicinanza espressi alla famiglia di Francesco Valdiserri a partire dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Camminerermo con te, perchè non tu non sia sola mentre attraversi l'inferno", il tweet della leader di Fdi rivolto alla madre del 18enne. Vicinanza e cordoglio espressi anche dal segretario Dem Enrico Letta, dal leader della Lega Matteo Salvini che su twitter scrive: "Un abbraccio fortissimo. Qualsiasi parola è inutile. Credo non possa esistere dolore più grande". Vicinanza che hanno manifestato a centinaia, da Maurizio Gasparri a Walter Veltroni, passando per Enrico Varriale, Antonio Tajani e l'associazione stampa romana.

L'Assemblea Capitolina ha aperto oggi i suoi lavori con un minuto di silenzio in segno di vicinanza alla famiglia Valdiserri per la tremenda perdita del figlio 18enne Francesco. "Un abbraccio di vicinanza per questa immane tragedia", scrive su Twitter il Partito Democratico del Campidoglio.