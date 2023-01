Incidente sulla Tiburtina: Francesco Lenoci muore in moto a 34 anni

Aveva appena 34 anni Francesco Lenoci, morto in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua moto sulla via Tiburtina Valeria, in Abruzzo. La tragedia stradale nel tratto di strada statale che collega Santa Marie a Carsoli, in provincia de L'Aquila. Originario di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta, il centauro era residente da anni nella zona di Ottavia.

Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 3 gennaio, in prossimità del chilometro 13 della strada consolare che collega l'Abruzzo a Roma. Proprio mentre tornava ad Ottavia il sinistro. Il 34enne ha perso il controllo della sua Kawasaki per cause in via di accertamento. Una caduta fatale per l'uomo, deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale. Sul posto per eseguire i rilievi scientifici sono intervenuti i carabineiri della compagnia di Tagliacozzo. Secondo i primi riscontri si sarebbe trattato di un incidente autonomo, che non avrebbe visto coinvolti altri veicoli.

Da anni oramai nella Capitale, Francesco Lenoci aveva partecipato a diverse uscite con gli HP bikers team che lo hanno voluto ricordare: "Il nuovo anno comincia con una notizia triste - le parole di Floriano Caprio -. Segui il tuo cammino Francesco. Le mie condoglianze alla mamma e famiglia tutta".