Eur, la fontana del Colosseo Quadrato dove finiscono le auto

All'Eur c'è una fontana che non si vede. Almeno stando ad alcuni automobilisti che proprio non riescono a prendere le misure con la storica rotatoria che affaccia sul Colosseo Quadrato. A finire nella "vasca", per ultimo, un uomo di 52 anni.

Anche in questo caso, come successo in passato, il conducente è finito con l'auto nella fontana. Sul posto, in viale della Civiltà del Lavoro, gli agenti del gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale e una gru, per togliere la vettura dalla fontana. Tanto spavento per il 52enne, fortunatamente illeso.

Come detto, non è il primo sinistro che capita in quel tratto. Il 30 dicembre scorso, stessa fontana, orario e auto diverse. Sul posto, in quella circostanza, gli agenti del gipt della locale. E le immagini di un'auto ferma dentro la fontana della strada diventano subito virali, con foto e video rilanciati su numerose piattaforme dei social network.

Un copione già visto altre volte in città: ad agosto del 2020, nel novembre del 2019, la notte di Capodanno del 2018, a partire dal primo caso documentato, avvenuto nel settembre del 2016.