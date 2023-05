Incidente a Roma Nord: motociclista finisce dentro una voragine, chiusa la strada

Incidente stradale causa voragine. Succede a Roma Nord, dove un motociclista è rimasto ferito dopo essere stato disarcionato dalla sella della sua moto per colpa di una buca. È accaduto nella tarda mattinata con il centauro poi costretto alle cure dell'ospedale.

Sono stati gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 12:30 di martedì 9 maggio in via Città della Pieve, in zona Fleming. All'altezza del civico 84 hanno trovato una moto in terra e il motociclista ferito. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato in codice giallo dall'ambulanza al policlinico universitario Agostino Gemelli.

Richiesto ausilio ai vigili del fuoco, i caschi rossi hanno predisposto il transennamento (di sei metri per tre) del tratto dove si è aperta la voragine, dove è stato necessario spostare tre auto posteggiate in sosta. Sul posto anche i tecnici Acea a causa di una fuoriuscita d'acqua. Disposto inoltre il divieto di circolazione per i mezzi pesanti di massa superiore a 3,5 T tra Galleria Fleming e Galleria Giovanni XXIII in entrambe le direzioni