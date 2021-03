Incidente a Roma Nord: bimba di 3 anni investita da una minicar

Il sinistro in via Civitella D'Agliano mentre la piccola si trovava in compagnia della madre

Era con la mamma quando per cause ancora da accertare è stata investita da una minicar. Momenti di interminabile apprensione per la madre di una bimba di 3 anni, rimasta ferita e trasportata d'urgenza in ospedale. L'incidente stradale intorno alle 8:00 di lunedì mattina in zona Collina Fleming, a Roma Nord.

Il sinistro è avvenuto in via Civitella D'Agliano, altezza intersezione con via Valdagno. Ad investire la bimba di 3 anni una ragazza di 18 anni alla guida di un minicar Ligier. Rimasta ferita la piccola è stata affidata alle cure del personale del 118 e trasportata al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.