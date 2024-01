Incidente al Flaminio: taxi ribaltato dopo scontro con auto. Due feriti

Scontro tra un'auto e un taxi all'incrocio in zona Flaminio. L'incidente stradale è avvenuto venerdì mattina. Feriti entrambi i conducenti, il tassista - con la vettura ribaltatasi in seguito al sinistro - è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

L'intervento delle pattuglie del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 12:00. All'altezza dell'intersezione fra viale Tiziano, viale Pilsudky e piazza Ankara due vetture incidentate: una Fiat 500 e una Fiat Panda.

Entrambi feriti, i conducenti sono stati affidati alle cure del personale del 118 e una donna è stata portata in codice giallo all'ospedale Santo Spirito. Più grave il secondo automobilista, il tassista ribaltatosi in seguito allo scontro, ricoverato in codice rosso al policlinico Umberto I.

Eseguiti i rilievi scientifici i caschi bianchi sono a lavoro per accertare l'esatta dinamica del sinistro.