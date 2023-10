Incidente a Labaro: investito davanti alla stazione, grave un 21enne

Investito mentre attraversava la strada davanti alla stazione di Labaro, a Roma Nord. In condizioni gravi un 21enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'incidente stradale alle prime ore di stamattina - giovedì 19 ottobre - sulla via Flaminia. Due i veicoli coinvolti.

L'intervento degli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale alle 7:00, all'altezza del civico 1179 della via Flaminia. In terra un ragazzo, incosciente, è stato affidato alle cure del personale del 118 e portato all'ospedale Sant'Andrea in codice rosso. Sul posto i conducenti di due veicoli, una Toyota e un Fiat Doblò, fermatisi a prestare i primi soccorsi.

Ascoltati alcuni testimoni, resta da accertare la dinamica che ha determinato l'investimento del 21enne. I due conducenti sono stati accompagnati all'ospedale San Filippo Neri per i test alcolemici e tossicologici di rito.

Avvenuto davanti alle centinaia di persone che mano a mano affollavano la stazione di Labaro, molti, commentando l'accaduto sui social, hanno puntato il dito contro la pericolosità di quel tratto di strada: "Bisogna mettere o dei dossi in prossimità di zone urbane o limitatori di velocità La gente è furibonda a causa del traffico romano e corre senza rispettare le segnaletiche. Poi davanti la stazione c’è di tutto: parcheggi in tripla fila. Siamo degli incivili". E ancora: "Pure per via Frassineto, corrono come pazzi, prendono il rettilineo come rampa di lancio". "Hanno investito una persona in prossimità delle strisce pedonali. Sono passato che evidentemente era appena successo, lo stavano portando via con l’ambulanza. Speriamo recuperi".