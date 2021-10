Incidente in via Flaminia: due auto in fiamme dopo un tamponamento

Prima il tamponamento, poi l'incendio di entrambe le auto coinvolte nell'incidente stradale. Attimi di paura sabato a Roma Nord dove due vetture sono state avvolte dalle fiamme richiedendo la chiusura di un tratto della via Flaminia. Un sinistro che per fortuna non ha registrato dei feriti, con i conducenti delle macchine interessate dal rogo usciti dall'abitacolo prima che fosse troppo tardi.

L'intervento degli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale intorno alle 14:00 di sabato 9 ottobre, sulla via Flaminia, altezza via di Grottarossa, per un tamponamento di due veicoli che successivamente sono andati a fuoco.

Allertata l'Anas per la messa in sicurezza dell'area sulla Strada Statale 3 Flaminia è stato provvisoriamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Grande Raccordo Anulare/Terni nel tratto interno al Grande Raccordo Anulare (Grottarossa-Saxa Rubra). Il personale Anas è intervenuto sul posto con i 'caschi bianchi' per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Pesanti le ripercussioni Il traffico è temporaneamente deviato sulla strada comunale “via di Grottarossa” con indicazioni sul posto.