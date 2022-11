Incidente sulla Flaminia: grave motociclista dopo scontro con auto, chiusa la strada

Via Flaminia chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto mercoledì mattina all'altezza del chilometro 27, nel comune di Castelnuovo di Porto. Due i mezzi coinvolti: un'auto ed una moto. Ad avere la peggio il centauro in sella alla due ruote, per il quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale.

L'intervento dei soccorritori all'altezza dell'intersezione con via di Valle Linda, in località Montelungo, nel comune della provincia nord della Capitale. Al fine di consentire l'atterraggio dell'elisoccorso la via Flaminia è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni di marcia. Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità, con il traffico deviato verso la via Tiberina.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Incidente sul raccordo anulare

Un altro incidente importante si era registrato nella prima serata di martedì sul grande raccordo anulare di Roma. Quattro i veicoli coinvolti,venuti a contatto all'altezza del chilometro 32,100 della carreggiata esterna dell'A90. Anche in questo caso per consentire l'intervento di tre persone rimaste ferite e poi trasportate in ospedale è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di Gra dove si è verificato lo scontro.