Finisce con l’auto contro il cancello di una casa, il vicino lo rimprovera e lui lo prende a pugni

Prima l’incidente stradale poi l’aggressione a chi aveva 'osato' riprenderlo. La serata movimentata di un ragazzo - poi denunciato - a Fiumicino quando il giovane, in auto in compagnia di due persone, ha perso il controllo della vettura che stava conducendo e si è schiantato contro il cancello di un’abitazione di via delle Meduse.

Il fragore causato dall’incidente stradale, avvenuto intorno alle 21:45, ha allertato gli abitanti del quartiere che hanno quindi richiesto l’intervento al 112. In particolare il vicino di casa dell’abitazione contro cui si era appena schianta l’auto. Uscito in strada i due si sono scambiati qualche parola grossa sino a quando il conducente della vettura lo ha aggredito colpendolo con un pugno al volto.

Un parapiglia a cui hanno poi messo fine gli agenti delle volanti del commissariato di Fiumicino. Bloccato il giovane lo stesso è stato denunciato a piede libero per resistenza. Sul posto per accertare l’incidente sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale di Fiumicino con il giovane trasportato in ospedale e sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.