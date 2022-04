Spinge a mano la bici per attraversare la strada e finisce investita da un'auto: morta una donna

Incidente stradale con esito mortale a Fiumicino. A perdere la vita una ciclista investita da un'auto mentre attraversava la strada trasportando la bici a mano. Al fine di consentire lo svolgimento dei rilievi scientifici è stata chiusa provvisoriamente al traffico della strada statale 296 della Scafa (via dell'Aeroporto di Fiumicino) in entrambe le direzioni, all'altezza del chilometro 4 (via Falzarego).

Sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle forze dell’ordine, oltre che del 118, per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Inevitabili le ripercussioni al traffico con code e rallentamentìi da piazza Umberto Nobile in direzione Ostia e sul ponte della Scafa in direzione aeorporto Leonardo Da Vinci.

Sul posto si è recato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che ha poi espresso cordoglio per la tragedia: "Purtroppo un incidente mortale si è verificato circa un'ora fa su via dell'Aeroporto di Fiumicino all'altezza di via Falzarego. A perdere la vita una donna che stava attraversando la strada tenendo per mano la sua bicicletta. A quanto pare, la donna sarebbe stata investita da un'auto che si era fermata ma che è stata, a sua volta, tamponata da un altro veicolo. Voglio esprimere le mie condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia della donna vittima di questo terribile incidente su cui la procura di Civitavecchia sta già indagando per chiarirne la dinamica. Sul posto la Polizia locale di Fiumicino e il personale sanitario".

"Via dell'Aeroporto è momentaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia e le auto vengono deviate su via della Scafa. Per chi arriva dall'aeroporto, l'uscita è quella di Fiumicino Sud, mentre per chi arriva da Ostia l'uscita è immediatamente dopo il ponte della Scafa - conclude Montino -.Rivolgo un appello agli automobilisti che arrivano o devono dirigersi verso l'aeroporto a preferire il Grande raccordo anulare e ad evitare di dirigersi verso via della Scafa e via dell'aeroporto fino a quando non sarà ristabilita la normale viabilità".