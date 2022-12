Perde controllo dell'auto e si ribalta: estratto dalla lamiere dai vigili del fuoco

Incidente ieri sera intorno alle 18,30 in via del Fontanile di mezzaluna, all'altezza del civico 82, a Fiumicino. Un uomo di 80 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Rav4 finendo fuori strada e ribaltadosi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerveteri, un'ambulanza e la polizia locale di Fiumicino. Estratto l'anziano dalle lamiere, è stato consegnagto al 118 per le cure del caso. Non è grave.